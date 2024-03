Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt: Das ist ihr grösstes Vorbild

Wie sieht Ihr Leben aktuell aus, welche Pläne verfolgen Sie?

Burkandt: Aktuell bin ich sehr beschäftigt. Ich habe gerade einen Sci–Fi–Kurzfilm produziert, an dem ich intensiv gearbeitet habe und den ich bald veröffentlichen werde. Zusätzlich habe ich das Glück, ein paar Filmrollen ergattert zu haben, was mich sehr freut. Darüber hinaus arbeite ich als Model in New York, was eine spannende und bereichernde Erfahrung für mich ist. Es ist eine aufregende Zeit voller Möglichkeiten, und ich bin gespannt, wohin mich diese Reise führen wird.