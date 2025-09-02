Sofia Coppola: Inniger Auftritt mit Marc Jacobs in Venedig

Seit 30 Jahren befreundet

Coppola feiert mit «Marc by Sofia» ihr Debüt als Dokumentarfilmerin. «Als man mich bat, einen Film über Marc zu drehen, dachte ich: ‹Nein, das kann ich nicht. Das ist zu viel Druck›», sagte Coppola laut «The Hollywood Reporter» der Presse in Venedig. «Der Film müsste gut sein, denn er ist mein Freund und ich liebe ihn.» Sie habe aber Spass an der Idee gefunden, «all die Archive durchzusehen. Wir sind seit 30 Jahren befreundet, und es würde Spass machen, sein unglaubliches Werk, mit dem ich aufgewachsen bin, noch einmal zu betrachten.» Jacobs sei es sehr leicht gefallen, «Sofia zuzusagen», gab er selbst an. «Ich war begeistert von ihrer Einstellung und Herangehensweise an einen Dokumentarfilm, der nicht konventionell war. Er war viel organischer und natürlicher.»