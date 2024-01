Sofia Coppola über die «dunkle Seite» ihres neuen Films «Priscilla»

Was waren Ihre Einflüsse oder Mittel zur Schaffung des einzigartigen visuellen Stils von «Priscilla»? In der «Vogue» haben Sie etwa berichtet, dass Sie sich vor Start der Dreharbeiten zur Inspiration Fotografien von William Eggleston angesehen haben?

Coppola: Ja, er ist einer meiner Lieblingsfotografen und schoss zu dieser Zeit Bilder im Süden, also kam es mir als Erstes in den Sinn, seine Fotos anzusehen. Ich liebe einfach die Farbe dieser Epoche und die spezielle Art und Weise, wie sich Menschen in Farbtönen kleideten, die man heutzutage gar nicht mehr sieht. Auch die Farben der Autos. Es hat einfach wirklich geholfen. Und er schoss eine Fotoserie in Graceland, die Details wie die Vorhänge oder kleine Figuren in dem Anwesen zeigt. An diese Fotos habe ich also für die Eröffnungssequenz gedacht – und generell immer dann, wenn es um Graceland ging.