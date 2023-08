Sofia Coppolas «Priscilla»: Star-Aufgebot mitten im Schauspielstreik?

So ist etwa der Kinostart der Dreiecks-Liebesgeschiche «Challengers» mit Superstar Zendaya (26) in der Hauptrolle vom September dieses Jahres auf den April 2024 verschoben worden. Ursprünglich sollte das Werk von «Call Me by Your Name»-Regisseur Luca Guadagnino (52) die diesjährigen Filmfestspiele von Venedig eröffnen. Doch das produzierende Studio MGM, das hinter dem Film steckt, befürchtete wohl, dass «Challengers» ohne Zendayas Präsenz am Lido zu wenig Aufmerksamkeit erhalten würde.