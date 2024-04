Sofía in Klinik: König Felipe von Spanien gibt Gesundheitsupdate

König Felipe von Spanien (56) hat sich zum ersten Mal seit dem Krankenhausaufenthalt seiner Mutter, Sofía von Spanien (85) zu Wort gemeldet. Am Mittwoch teilte der spanische König die neuesten Informationen mit, als er das Ruber International Hospital in Madrid verliess, in das seine Mutter am 9. April wegen einer Harnwegsinfektion eingeliefert worden war.