Sofia Richie Grainge ist wieder Mutter geworden

Seit rund fünf Jahren ein Paar

Anfang 2021 waren die Influencerin und der Musikmanager erstmals gemeinsam gesichtet worden, wenige Wochen danach zeigte sie sich schon auf Instagram an seiner Seite. Rund zwei Jahre später, im April 2023, gab das Paar sich das Jawort. Im Mai 2024 konnte Richie Grainge in den sozialen Medien dann die Geburt ihres ersten Kindes verkünden. Zu einem Bild der Füsschen ihrer Tochter machte sie öffentlich, dass Eloise Samantha Grainge am 20. Mai 2024 geboren wurde. Die heute 27–Jährige berichtete, dass dies der beste Tag ihres Lebens gewesen sei.