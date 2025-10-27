Sofia Richie Grainge präsentiert ihren Babybauch in Los Angeles

Im Mai 2024 wurden Sofia Richie Grainge und Elliot Grainge mit der Geburt ihrer Tochter Eloise (1) erstmals Eltern. Im Interview mit der US–amerikanischen «Harper's Bazaar» schwärmte das Model über ihr Kind: «Meine Tochter ist einfach ein unglaubliches Mädchen. Ihre Lebensfreude, ihre Energie – wie sie mich als Elternteil fühlen lässt, ist so bereichernd.» Die Zeit nach der Geburt sei zwar schwierig gewesen, doch es habe sich alles gelohnt. «Sie ist definitiv mein grösster Schatz», erklärte Grainge.