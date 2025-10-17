Sofia Richie Grainge wird zum zweiten Mal Mutter

Sofia Richie und Musikmanager Elliot Grainge (31) sind bereits Eltern der kleinen Eloise, die im Mai 2024 das Licht der Welt erblickte. Das Paar gab sich im April 2023 das Jawort. Während Richie am Donnerstag die Baby–News verkündete, schwärmte Grainge bei Instagram von der Arbeit seiner Frau: «Heute ist der Start der Modemarke SRG Atelier meiner unglaublichen Frau Sofia. Ich habe gesehen, wie du dich mit deinem grossartigen Team mit ganzem Herzen um jedes Detail gekümmert hast, und ich könnte nicht stolzer auf dich sein, Sof. Du inspirierst mich jeden Tag und ich liebe dich.»