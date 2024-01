Sofia Richie und Elliot Grainge werden zum ersten Mal Eltern

Traumhochzeit mit Promigästen 2023

Das Model und der britischen Plattenmanager sind seit April 2021 ein Liebespaar. Im April 2023 gaben sie sich bei einer Traumhochzeit in Frankreich das Jawort. Zahlreiche Stars waren bei der Hochzeit anwesend, darunter Cameron Diaz (51) und Paris Hilton (42). Letztere gratulierte dem Paar bereits in den Kommentaren: «Oh mein Gott! Ich freue mich so für dich, Schwester! Herzlichen Glückwunsch!! Ich liebe dich so sehr!»