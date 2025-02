Sofia und Carl Philip von Schweden: So heisst ihre kleine Tochter

Eine Palast–Sprecherin erklärte, dass dem König sein Versprecher leid tue und führte aus, dass der Monarch selbst erst kurz vor der Zeremonie von dem bis dahin geheimen Namen erfahren habe. Die Namenswahl des Paares folgt der königlichen Tradition, Familienmitglieder zu ehren. Während der Name Silvia eine Hommage an Königin Silvia (81) und damit Carls Mutter ist, erinnert Marie an Prinzessin Sofias Mutter Marie Britt Rotman (67). Mit dem Namen Lilian gedenkt die Familie der verstorbenen Prinzessin Lilian (1915–2013), der Tante von König Carl Philip. Der erste Vorname Ines ist die spanische Version des deutschen Vornamens Agnes und stammt ursprünglich vom altgriechischen «hagnos» ab, was «Die Heilige» oder «Die Reine» bedeutet.