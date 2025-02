Sofia und Carl Philip von Schweden teilen erstes Foto ihrer Tochter

Prinzessin Ines Marie Lilian Silvia wurde am 7. Februar 2025 geboren – das teilte das schwedische Königshaus am selben Tag mit. «Das Büro des Reichsmarschalls freut sich mitzuteilen, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sofia am Freitag, dem 7. Februar 2025, um 13:10 Uhr im Krankenhaus von Danderyd eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat», hiess es in der offiziellen Mitteilung.