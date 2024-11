Sofía Vergara, die Obamas und mehr: So feierten die Stars Thanksgiving

In den USA ist Thanksgiving der zweitwichtigste Feiertag nach Weihnachten und im ganzen Land versammeln sich Familien um den Tisch – kein Wunder, dass da auch die Stars und Sternchen in Feierlaune sind. Einige verbrachten den heutigen Donnerstag (28. November) im Kreise ihrer Familie an festlich geschmückten Tischen, andere verschlug es in den Urlaub.