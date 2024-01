Sofía Vergara enthüllt Scheidungsgrund: «Er wollte Kinder haben»

Joe Manganiello ist schon wieder liiert

Vergara und Manganiello, die als Hollywood–Traumpaar galten, reichten im verflixten siebten Ehejahr die Scheidung ein. Der auch aus der Vampir–Serie «True Blood» bekannte Darsteller ist in der Zwischenzeit auch schon wieder vergeben. Im Dezember zeigte sich Manganiello mit seiner neuen Partnerin Caitlin O'Connor (34) in New York auf dem roten Teppich. Im September, und damit rund zwei Monate nach Einreichung der Scheidung, wurde das Paar zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet.