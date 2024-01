Sofía Vergara: «Meine riesigen Brüste haben mir Türen geöffnet»

Durchbruch mit Pepsi–Spot

In dem Interview mit «El Pais» blickt Vergara auf die Anfänge ihrer Karriere zurück. Die Wirkung ihres Aussehens auf andere sei ihr zum ersten Mal bewusst geworden, als sie in der High–School von Jungs mit Blicken verfolgt wurde. Einer ihrer Bewunderer: Joe Gonzalez, den sie 1991 mit 18 Jahren heiratete. Landesweite Aufmerksamkeit in Kolumbien erregte das Ex–Model durch einen Werbespot für Pepsi. Mit einer Nebenrolle in der Komödie «Jede Menge Ärger» an der Seite von Tim Allen (70) und Rene Russo (69) startete die Latina 2002 in Hollywood durch. Damals war ihr 1991 geborener einziger Sohn Manolo bereits elf Jahre alt und Vergara von ihrer High–School–Liebe Joe, dem Vater ihres Sohnes, geschieden.