Sofía Vergara und Joe Manganiello einigen sich im Scheidungsverfahren

Beide haben wieder eine neue Liebe gefunden

Sofía Vergara und Joe Manganiello haben sich 2014 kennengelernt, über Vergaras «Modern Family»–Kollegen Jesse Tyler Ferguson (47). Nach sechs Monaten Beziehung verlobte sich das Paar an Weihnachten 2014. Am 22. November heirateten sie. Inzwischen sollen beide bereits neue Partner haben. Im Dezember zeigte sich Manganiello mit Schauspiel–Kollegin Caitlin O'Connor (34) auf dem roten Teppich in New York. Vergara soll den orthopädischen Chirurgen Dr. Justin Saliman daten.