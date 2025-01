Sofía Vergara wünscht sich einen Freund oder Liebhaber

Seit Oktober 2023 soll sie mit dem Orthopäden Justin Saliman zusammen gewesen sein. Im Juli letzten Jahres verbrachte sie mit dem Chirurgen einen Urlaub in Italien, postete sich mit ihm auf Instagram. Doch im Oktober 2024 verkündete die gebürtige Kolumbianerin im Gespräch mit dem Magazin «Us Weekly», sie sei wieder zu haben. Als sie darüber sprach, dass New York eine grossartige Stadt zum Daten sei, sagte Vergara dem Magazin: «Auf jeden Fall. Eigentlich habe ich gestern erst darüber gesprochen, weil ich jetzt Single bin, also... irgendwie Single. Wie auch immer.»