Sohn Damián wird 18: So liebevoll gratuliert Sylvie Meis auf Instagram

«Du wirst immer mein kleiner Junge sein»

Die Moderatorin kann sich vor allem für die Berufswahl ihres Sohns begeistern: «Deine Hingabe an dein Handwerk und dein Traum, Profifussballer zu werden, ist wirklich inspirierend. Aber was mich noch stolzer macht, ist der freundliche und liebevolle Mensch, der du geworden bist. Dein Herz ist voller Mitgefühl und Empathie und du bringst allen in deinem Umfeld Freude.»