Sohn Diego ist «Dancing Star 2025»: Verona Pooth platzt vor Stolz

«Die Emotionen waren heute einfach so hoch, man konnte es gar nicht einschätzen. Aber, dass er am Ende gewonnen hat, ist einfach unglaublich», sagt die Entertainerin und kann ihren Stolz kaum zurückhalten. «Ich kann das gar nicht glauben, was habt ihr beide denn da gemacht?! 15 Wochen in der Turnhalle eingesperrt und da ist so etwas Schönes rausgekommen!»