Sohn George der Vernünftige? Laut Prinz William kann er auch anders

Auch über seinen ältesten Sohn Prinz George (12) äusserte sich William. Als jemand bemerkte, George wirke sehr vernünftig, konterte der Vater lächelnd: «Wenn George hinter verschlossenen Türen ist, ist es völlig anders. George weiss einfach, wie man sich benimmt.» Eine Aussage, die den Unterschied zwischen öffentlichem Auftreten und privatem Verhalten verdeutlicht. William verwies auch auf die «fünf Jahre Unterschied» zwischen seinen Söhnen – ein Altersabstand, der die Familiendynamik wohl massgeblich beeinflusst. Zusammen mit Prinzessin Charlotte (10) bilden die Kinder, die kürzlich wieder in den Schulalltag der Lambrook School gestartet sind, die neue Generation der britischen Royals und begeistern die Fans regelmässig mit ihren Auftritten.