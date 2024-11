Sohn mit Amira: Oliver Pocher spricht von «vielen tollen Momenten»

Das Leben mit der Patchwork–Familie ist nicht immer einfach. Das weiss Oliver Pocher (46) wohl nur zu gut. Zum fünften Geburtstag seines älteren Sohnes mit Ex–Frau Amira Aly (32) lässt er es sich nicht nehmen, per Instagram Glückwünsche an den Jungen zu senden. Der Komiker, der zuletzt schon über die Patchwork–Festtage sprach, schlägt aber auch ernstere Töne an.