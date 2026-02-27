Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt: Maddox streicht Pitt aus Namen

Shiloh machte den Schritt offiziell

Am weitesten ging Shiloh (19): Kurz nach ihrem 18. Geburtstag liess sie ihren Namen offiziell und auf dem Rechtsweg in «Shiloh Jolie» ändern. Wie es das kalifornische Recht verlangt, veröffentlichte sie die Namensänderung in der «Los Angeles Times». Ihr Anwalt sprach damals von einer «unabhängigen und bedeutsamen Entscheidung nach schmerzhaften Ereignissen». Ob auch die anderen Geschwister den juristischen Weg beschritten haben, ist unklar. Von den sechs gemeinsamen Kindern – neben Maddox, Vivienne, Zahara und Shiloh auch Pax (22) und Knox (17) – haben sich damit mindestens vier öffentlich vom Nachnamen des Vaters distanziert.