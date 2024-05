«Natürlich flossen Tränen»

Sohn wird flügge: Emotionaler Abschied für Thomas und Claudia Anders

Eine neue Phase in ihrer Beziehung machen Thomas und Claudia Anders durch: Ihr einziger Sohn Alexander ist vor Kurzem ausgezogen – und nun muss sich die engverbundene Familie neu sortieren. Gar nicht so einfach, wie sie in einem Interview zugeben.