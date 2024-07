Sojasauce ist nicht gleich Sojasauce: Diese Unterschiede gibt es

Ist Sojasauce gesund?

Die meisten Sojasaucen enthalten eine erhebliche Menge an Natrium, was bei langfristigem und übermässigem Konsum zu Bluthochdruck führen kann. Dennoch kann Sojasauce, wenn sie in Massen verwendet wird, eine gesunde Alternative zu herkömmlichem Speisesalz darstellen: Aufgrund ihrer intensiven Würzkraft kann eine kleinere Menge Sojasauce ausreichen, um Gerichte geschmacklich aufzuwerten.