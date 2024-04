«SOKO Leipzig»: Die Dreharbeiten zur 25. Staffel sind angelaufen

Seit dem Jahr 2001 begeistert die ZDF–Serie «SOKO Leipzig» Zuschauerinnen und Zuschauer. Nun sind auch die Dreharbeiten zur neuen, 25. Staffel der langlebigen Krimireihe gestartet, wie am 18. April per Pressemitteilung bekannt wurde. In 25 Episoden stürzen sich die bewährten Ermittler Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 54), Jan Maybach (Marco Girnth, 54), Kim Novak (Amy Mussul, 32) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 39) in neue Kriminalfälle.