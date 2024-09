«SOKO Wien» in Spielfilmlänge: Martin Gruber schwärmt von Thomas Mraz

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der Münchner Schauspieler, wie das Zusammenspiel mit dem Wiener Episodenstar Thomas Mraz (48) war. Dabei verrät Gruber auch, wer seine härtesten Kritiker sind und was er am liebsten als Ausgleich nach einem langen Drehtag fernab der Heimat macht.