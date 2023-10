«SOKO Wien»: Letzter Fall für Stefan Jürgens

Warum und wie er nach 14 Jahren in der Episode «Grenzen» den Dienst quittiert, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Schauspieler Stefan Jürgens (60) verrät im Interview mit spot on news aber immerhin, wie ihm sein Abgang gefällt: «Er ist emotional und sehr passend für den Major. Er gefällt mir gut.» Sein positives Fazit ist nicht weiter verwunderlich, denn offenbar durfte er inhaltlich mitmischen. «Wenn man solange eine Figur erfolgreich miteinander erzählt hat, spricht man sich natürlich intensiv ab», sagt der aus Nordrhein–Westfalen stammende Künstler.