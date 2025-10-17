«SOKO Wien»: Max Fischnaller ermittelt ab sofort in der Kaiserstadt

Wie würden Sie Julius Rubatsch in drei Worten beschreiben und wie unterscheidet sich Ihre Figur vom bisherigen Kriminaltechniker der Serie?

Fischnaller: Aufgeweckt, ehrgeizig und manchmal etwas daneben. Julius ist oft so mit seinen eigenen Gedankenvorgängen beschäftigt, dass er um sich herum alles vergisst, die Kollegen mit mehr Infos als nötig volllabern will und auch mal schnell in ganz andere Themen abdriftet. Da müssen ihn dann die Cops zurück auf die Spur bringen. Immer wieder mal gibt es auch kleine Spannungen zwischen ihm und seiner Laborpartnerin Franziska Beck. Da prallen halt zwei Generationen aufeinander. Musik während der Arbeit ist ihm immer zu viel. Das kann auch ein schöner Kontrast zu Vorgänger Wohlfahrt sein, der ja sehr musikbegeistert war. Und es ist auch ein schöner Kontrast zu mir...