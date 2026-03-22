Solidarität mit Collien Fernandes: Tausende protestieren in Berlin

Zu den Rednerinnen vor Ort gehörte unter anderem die bekannte Aktivistin Luisa Neubauer (29). «Männer können froh sein, dass wir einfach nur Gleichberechtigung wollen. Und nicht Vergeltung», sagte sie laut eines Berichts von «t–online» unter grossem Applaus. «Frauen wollen einfach nur ihr Leben leben. Wir lassen uns nicht kleinmachen!» Auch ein Statement Fernandes' wurde demzufolge verlesen. «Ich freue mich über jeden, der für dieses wichtige Thema auf die Strasse geht», habe es darin geheissen. Derzeit gebe es «massive gesetzliche Schutzlücken», obwohl sexualisierte und digitale Gewalt weitverbreitet seien. Täter dürfe man «nicht mehr davonkommen lassen».