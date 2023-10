Solo-Aufritt in New York: Priyanka Chopra funkelt im Smaragdkleid

Priyanka Chopra (41) war der Hingucker auf der DKMS–Gala am Donnerstag in New York. Die Schauspielerin schritt in einer funkelnden Smaragdrobe über den roten Teppich. Das Kleid bot viele raffinierte Details. So bedeckte ein bodenlanges Cape nur eine Schulter der 41–Jährigen. Ein hoher Beinschlitz sowie ein Cut–out am Bauch liessen zudem viel nackte Haut durchblicken.