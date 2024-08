Sommer-Dschungelcamp: Diese Dauerprüflinge sind dabei

Georgina Fleur

Ex–«Bachelor»–Kandidatin und Influencerin Georgina Fleur (34) polarisierte die Zuschauer offenbar ebenso, denn auch sie wurde mehrmals in Staffel sieben in eine Prüfung geschickt. Die Dschungelprüfung «Dschungelkloake» brach sie dabei ab. Mit insgesamt sieben Prüfungen ist sie auf den vorderen Plätzen der am meisten absolvierten Prüfungen seit Format–Start. Am Ende belegte sie in der Staffel Platz sechs.