Sommer-Endspurt: Diese Festivals stehen noch an

Heroes Festival

Das Heroes Festival steht im Zeichen des Deutschrap und bietet gleich mehrere Festivalstandorte. Nach Ausgaben in Geiselwind und Hannover warten noch die Ausgaben am 25. und 26. August in Buchenberg im Oberallgäu (unter anderem Acts wie 01099, Apache207, Drunken Masters, Haftbefehl, Luciano und Yung Hurn) und am 8. und 9. September in Freiburg im Breisgau (unter anderem 01099, Cro, Juju, Kool Savas, Marteria oder Luciano).