Sommer in Orange: So meistern wir die Styling-Herausforderung

Orangefarbene Accessoires setzen Akzente im Alltag

Wem der farbenfrohe Look in Form eines Sommerkleids oder sommerlichen Jumpsuits zu gewagt ist, der greift, wie Influencerin Ana Johnson, zu dezenten Accessoires in einem milderen Orange-Ton. Die Bloggerin kombiniert ein bauchfreies Langarm-Shirt in einem sanften Mandarinen-Ton zu einer beigefarbenen Stoffhose. Mit Retro-Sonnenbrille und gemustertem Kopftuch zu sanft gewelltem Haar setzt sie dem Hippie-Look die Krone auf.