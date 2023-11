«Sommerhaus der Stars»: Chaos pur beim grossen Wiedersehen

Für Maurice ist das alles eine Lüge, sowieso soll Ricarda es laut ihm mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Das und dass sie ihm in der Sendung nie den Rücken gestärkt hätte, war für ihn ein Trennungsgrund. Maurice redet sich im Studio immer mehr in Rage und um Kopf und Kragen. Er wird zu so etwas wie der männlichen Walentina. Mit ihr soll er gerade übrigens viel rumhängen, obwohl er sie im Haus noch verteufelt hat. So viel zum Thema Geradlinigkeit, deren Mangel er seinen Mitkandidaten vorwirft.