«Sommerhaus der Stars»: Der Trash-Prinz Gigi gibt sich die Ehre

Prinz und Prinzessin ziehen ins «Sommerhaus» ein

So geben sich unter anderem die «Princess Charming» von 2022, Hanna Sökeland (29), und ihre Partnerin Jessica Huber (26) die Ehre. Beide lernten sich im vergangenen in der Vox–Dating–Show kennen und lieben. Seither sind sie ein Paar und entschieden sich diesen Sommer in München, Jessis Heimatstadt, zusammenzuziehen. Nun wagen sie sich gemeinsam auch ins «Sommerhaus der Stars».