«Sommerhaus der Stars»: Diese Promi-Paare sollen dabei sein

Mitte Mai sollen die Dreharbeiten zur neuen Staffel der RTL-Show «Das Sommerhaus der Stars» beginnen. Die «Bild am Sonntag» meldet nun, dass man bereits die ersten Promi-Paare erfahren haben will, die sich in dem beliebten Trash-Format den Aufgaben stellen werden. Demnach sei unter anderem die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Kader Loth (49) gemeinsam mit ihrem Ehemann Ismet Atli mit von der Partie. Loth war neben der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» im Jahre 2017 auch schon in den Formaten «Die Alm» (2004) und «Kampf der Realitystars» (2021) zu sehen.