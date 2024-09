«Sommerhaus der Stars»-Fluch? Sam Dylan bestreitet Trennung

«Ihre Beziehung ist nur Fake»

Eine Woche vor Sendestart der neuen Staffel hat das Promi–Paar klargestellt, dass es in naher Zukunft nicht an Formaten wie «Prominent getrennt» oder «Ex on the beach» (beide ebenfalls RTL) teilzunehmen gedenkt. Den Anlass ihres Posts begründen die beiden so: «Was haben wir in den letzten Wochen viel gelesen! Sie sind längst getrennt, sie sind nur für das Sommerhaus zusammen, ihre Beziehung ist nur Fake.»