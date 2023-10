«Sommerhaus der Stars»: Neues Paar auf dem Weg in die Hölle

Max Mustermann mit Kribbeln im Hodensack

Zwei Paare sind also raus. Zeit für Nachrücker. Und die wissen, worauf sie sich einlassen. «Das ist der Gateway to Hell», sagt Samira Klampfl (29) auf dem Schotterweg zum Sommerhaus. Sie kommt als Begleitung von «Serkan Superstar» alias Serkan Yavuz (30). Der kommt als amtierender Gewinner von «Kampf der Realitystars» mit breiter Brust und «Kribbeln im Hodensack» in die Sendung: «Ich bin eigentlich wie Max Mustermann in real life: Ich kann einfach alles», sagt er zum Start.