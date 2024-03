«Sommerhaus der Stars»: Normalo-Ableger kommt zu RTL+

So funktioniert das «Sommerhaus der Stars»

Wer grundsätzlich interessiert ist, aber nicht so recht weiss, was ihn erwartet – so läuft die Sendung ab: Seit 2016 lädt RTL mehr oder weniger bekannte Menschen in ein abgerocktes Ferienhaus ein. In den ersten vier Staffeln lag es in Portugal bei Lissabon, seit 2019 bei einem Bauernhof in Bocholt–Barlo in Nordrhein–Westfalen.