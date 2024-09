«Sommerhaus der Stars»: Veganer-Hass und Messer-Missverständnis

Nach dem Stimmungsbild in der ersten Folge von «Das Sommerhaus der Stars» stehen Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) sowie Tessa Bergmeier (35) und ihr Freund Jakob (39) mit dem Rücken zur Wand. Beide Paare vereinten jeweils drei Negativvoten auf sich. Tessa versucht in Episode zwei (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL und eine Woche vorher auf RTL+) den Befreiungsschlag, indem sie eine Allianz mit Sam und Rafi eingehen will. Dass sie und Jakob selbst gegen die beiden Männer gestimmt haben, leugnet sie weiter. Rafi und Sam gehen auf Tessas Angebot an, wenn auch eher zum Schein. Beide nehmen der ehemaligen «Germany's next Topmodel»–Kandidatin ihre Tränen nicht ab.