«Sommerhaus der Stars»: Wirbel um Tim Toupet und Carina Crone

Eklat um Ohrfeige

In diesem Jahr ging es im «Sommerhaus der Stars» besonders heftig zur Sache. Für viel Aufsehen sorgte eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Dschungelcamp–Teilnehmer Gigi Birofio (24) und Can Kaplan (26) sowie dessen Freundin Walentina Doronina (23). Nach diesem Eklat mussten die drei samt Birofios Freundin Dana Feist (26) die Sendung verlassen. In den sozialen Netzwerken wird seitdem heftig über den Vorfall und die Folgen diskutiert. Can Kaplan und Walentina Doronina haben dem Sender und der Produktion verschiedene Vorwürfe gemacht und sogar eine Strafanzeige gegen den Produktionsleiter gestellt.