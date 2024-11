«Sommerhaus»-Wiedersehen: Jeder gegen jeden und alle gegen Stefan

Alessia und Gatte Can (29) sind dem «Sommerhaus»–Fluch nur knapp von der Schippe gesprungen. Sie waren so erschreckt über ihre Paarkommunikation in der Sendung, dass sie auf Distanz gingen. Kontakt hielten sie nur über die gemeinsame Tochter. Doch sie haben wieder zueinander gefunden. Wenigstens ein Happy End beim «Wiedersehen».