Sommerkino 2022: Deutsche Filme satt im Ersten

25. Juli, 20:15 Uhr: Der Vorname

Die deutsche Verfilmung der französischen Komödie über den Streit zwischen zwei Paaren, da eines davon ihr Kind Adolf nennen will - was in Deutschland noch brisanter ist als in Frankreich. Es fetzt sich die deutsche Komödienelite, von Christoph Maria Herbst (56) bis Florian David Fitz (47).