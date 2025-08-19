Sommerpause endet: Die Polittalks starten im September wieder

«Maischberger» im traditionellen Live–Doppelpack macht die Auftaktrunde komplett: Moderatorin Sandra Maischberger (58) ist am Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. September, jeweils ab 22:50 Uhr im Ersten zu sehen. Ihr Talk läuft seit 2003 und wird mehrmals wöchentlich sowohl in Berlin–Adlershof als auch in Köln produziert.