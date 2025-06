Sommerpause für die «heute-show»: Aber es gibt neue Ableger

Zwei Ausgaben «heute–show extra – Das Quiz» mit Lutz van der Horst werden am 25. Juli und 1. August ausgestrahlt. An der Seite von Gisa Flake und Olaf Schubert dürfen zwei Politikerinnen oder Politiker ihr Politikwissen unter Beweis stellen. Am 8. August lädt Fabian Köster in «heute–show extra – Next Stop Köster» dann noch Politiker zum Vier–Augen–Gespräch in besonderer Atmosphäre ein – zum Beispiel auf der Achterbahn.