Sommerspiele in Paris beginnen: Elf spannende Fakten zu Olympia

Frauen bei den Olympischen Spielen

1900 in Paris war auch das erste Mal, dass Frauen an den Spielen teilnehmen durften. 22 Athletinnen von insgesamt 997 Athleten traten in fünf Disziplinen an: Tennis, Segeln, Croquet, Reiten und Golf. Heute machen Frauen fast die Hälfte der Teilnehmenden aus. Die Spiele 2012 in London waren die ersten in der Geschichte, bei denen jede Nation auch durch Athletinnen vertreten wurde und es keine Disziplin gab, bei der sie ausgeschlossen waren.