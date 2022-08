Sommertrend Korsetts: So stylt man das Trendpiece

Leger mit Jeans

Gegensätze ziehen sich an: Für einen alltagstauglichen und legeren Look stylt man das Korsett-Top mit Jeans oder weiten Hosen. Model Elsa Hosk (33) kombiniert ihr gelbes florales Korsett-Top etwa mit locker auf der Hüfte sitzenden Baggy-Jeans und schafft so einen Kontrast zwischen dem engtaillierten, körperbetonten Oberteil und lässigen Jeans.