Niemals in den Trockner stecken

Der grösste Feind von Leinen ist der Trockner. Denn hier läuft Leinen schnell ein. Am besten lässt man Leinenkleidung an der Luft trocknen. Direktes Sonnenlicht gilt es dabei allerdings zu vermeiden, da der Stoff sonst leicht ausbleicht. Auch Auswringen tut dem Stoff nicht gut: Am besten vorsichtig ausdrücken, in Form ziehen und liegend trocknen.