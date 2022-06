Sommerzeit ist Energiesparzeit: Diese Tipps drosseln den Verbrauch

Verbraucher sehen grösstes Potenzial im Bad

Der Erhebung von Eon zufolge sehen die Deutschen die grössten Energiespar-Möglichkeiten im Sommer im Badezimmer: Fast 40 Prozent der Befragten geben an, weniger zu heizen, kälter zu duschen oder seltener zu baden. Damit folgen sie den Empfehlungen der Bundesregierung zum Welttag des Energiesparens. Sie rät, sich einen Duschsparkopf anzuschaffen, um den Ressourcenverbrauch noch weiter zu drosseln. Ein Tipp für alle Jahreszeiten: Wer Feuchtigkeit aus dem Badezimmer bekommen möchte - auch um Schimmel vorzubeugen -, sollte regelmässig stosslüften und die gesamte Luft mehrmals am Tag komplett austauschen. Bei höherer Luftfeuchtigkeit im Sommer empfiehlt sich das Stosslüften in den Morgen-, Abend- und Nachtstunden - aber nicht tagsüber, damit die warme, schwüle Luft nicht in die Wohnung strömt.