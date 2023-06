Sommerzeit ist Grillzeit: Die besten Tipps für leckere Fleischgerichte

Mit den warmen Temperaturen kommt auch die Lust aufs Grillen - ob im Garten, beim Nachbarn oder am Fluss oder See um die Ecke. Fleischliebhaber können sich dann wieder an vielen verschiedenen Kreationen versuchen. Grillmeister und Jäger Jürgen Kernegger, einer der Autoren des neuen Kochbuchs «Kings on Fire» (Südwest Verlag), verrät im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news seine liebsten Tipps, wenn es ums Grillen mit Fleisch geht: «Die Qualität der eingesetzten Produkte ist für mich einer der Hauptgaranten für ein erfolgreiches Grillerlebnis. Schlechtes Grundprodukt ergibt ein schlechtes Endergebnis.»