Familie fährt beim Rosenmontagszug mit

Sonderfolge ihrer Doku: «Die Geissens» feiern Karneval in Köln

Carmen und Robert Geiss sind mit ihren Töchtern in ihre alte Heimat Köln gereist und nehmen am Rosenmontagszug teil. Die Aufnahmen werden bereits am Abend in einer Sonderfolge im Fernsehen laufen.